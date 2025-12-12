Чемпион мира "Ф-1" отреагировал на новость об уходе Марко из Red Bull

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель прокомментировал уход Хельмута Марко из структуры Red Bull после более чем двадцатилетнего сотрудничества, отметив влияние австрийца на становление команды и собственную карьеру. Феттель стал первым чемпионом мира в истории Red Bull – именно Марко разглядел талант юного немца и включил его в молодежную программу ещё в середине 2000-х.

За четверть века программа Red Bull подготовила десятки гонщиков, многие из которых добрались до Формулы 1, завоевывали подиумы и победы. Ключевым звеном этой системы был Марко, который с начала её существования занимался подбором пилотов и развитием структуры.

На этой неделе 82-летний советник подтвердил, что решил завершить карьеру в Формуле 1 после финала сезона в Абу-Даби. По данным европейских СМИ, его отношения с новым руководством Red Bull – Оливером Минцлаффом и Лораном Мекисом – в последние месяцы заметно охладели.

Феттель признался изданию F1-Insider, что новость стала для него неожиданностью: