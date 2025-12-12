Ферстаппен назвал свое преимущество над конкурентами

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о важности сохранения силы духа в автоспорте. По его мнению, не каждому это под силу.

Голландец известен своим постоянным психологическим преимуществом перед соперниками. В 2025 году он боролся за чемпионский титул с пилотами McLaren Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, отыграв с сентября 104 очка в личном зачёте. Ферстаппен всё же занял второе место, уступив всего 2 очка Ландо Норрису.