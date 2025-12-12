«Этому нельзя научиться». Ферстаппен назвал свое преимущество над конкурентами
Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о важности сохранения силы духа в автоспорте. По его мнению, не каждому это под силу.
Голландец известен своим постоянным психологическим преимуществом перед соперниками. В 2025 году он боролся за чемпионский титул с пилотами McLaren Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, отыграв с сентября 104 очка в личном зачёте. Ферстаппен всё же занял второе место, уступив всего 2 очка Ландо Норрису.
«Да, это невероятно важно! Не все одинаково хорошо справляются с давлением, это должно быть врождённым качеством. Многому можно научиться, но некоторые вещи должны укорениться в вас на личностном уровне, и этому нельзя полностью научить. Я думаю, что для меня это сочетание врождённых и приобретённых качеств. С самого детства мне говорили: не ной, не жалуйся, просто делай!» — сказал Ферстаппен.
