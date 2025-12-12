Гонщик Леклер и его невеста опробовали узбекский колорит

12 декабря в Ташкенте (Узбекистан) состоится церемония вручения наград ФИА-Гала. В преддверии церемонии столицу Узбекистана посетило множество пилотов Формулы-1, в том числе пилот «Феррари» Шарль Леклер вместе со своей девушкой Александрой Сен-Млё.

Шарль состоит в отношениях с Александрой с 2023 года. Она является инфлюенсером и известна своим увлечением историей искусства.

По итогам сезона Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.