Формула-1 и ФИА объявили о подписании нового Договора согласия
Пресс-служба Формулы-1 объявила о подписании нового, девятого по счёту Договора согласия. Новый Договор Согласия рассчитан до 2030 года.
Этот Договор гарантирует, что ключевые заинтересованные стороны в спорте — Формула-1 как обладатель коммерческих прав, ФИА как руководящий орган мирового автоспорта и команды Формулы-1 — полностью объединяются в отношении фундаментальных коммерческих и управленческих структур, которые будут лежать в основе следующих пяти лет развития спорта.
«Сегодня важный день для Формулы-1. Отмечая семьдесят пять лет этого невероятного вида спорта, мы гордимся тем, что пишем следующую главу в нашей долгой и удивительной истории. Это соглашение гарантирует, что Формула-1 находится в наилучшем положении для дальнейшего роста во всем мире. Я хочу поблагодарить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема и все команды за сотрудничество и решимость добиться наилучших результатов для всего спорта в ходе наших обсуждений. Нам есть чем гордиться, но мы также сосредоточены на возможностях и захватывающем потенциале Формулы-1 в предстоящие годы», — подчеркнул Стефано Доменикали.
