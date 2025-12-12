Формула-1 и ФИА объявили о подписании нового Договора согласия

Пресс-служба Формулы-1 объявила о подписании нового, девятого по счёту Договора согласия. Новый Договор Согласия рассчитан до 2030 года.

Этот Договор гарантирует, что ключевые заинтересованные стороны в спорте — Формула-1 как обладатель коммерческих прав, ФИА как руководящий орган мирового автоспорта и команды Формулы-1 — полностью объединяются в отношении фундаментальных коммерческих и управленческих структур, которые будут лежать в основе следующих пяти лет развития спорта.