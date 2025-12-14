Louis Vuitton станет титульным спонсором Гран При Монако

В 2025 году Формула 1 отмечает своё 75-летие, к которому приурочено начало 10-летнего партнёрства с французской транснациональной компанией LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, в рамках которого часовым партнёром серии вместо давнего спонсора Rolex стал бренд TAG Heuer. Именно TAG Heuer оказался первым в 75-летней истории гонки в княжестве Монако титульным партнёром.

© autosport.com.ru

До 2025 года гонка называлась просто Formula 1 Grand Prix de Monaco, а в этом сезоне уик-энд прошёл под названием Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco. Но в 2026 году уик-энд в Монако вновь будет переименован — в следующем сезоне этап на уличной трассе будет официально называться Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco после подписания многолетнего контракта на титульное спонсорство гонки.

Автомобильный клуб Монако (ACM) подтвердил, что брендинг Louis Vuitton займёт значительную долю часть трассы. Louis Vuitton уже широко представлен на уик-энде в Монако, а его эксклюзивный бокс для кубков стал культовой частью Гран При. Компания также сотрудничала с ACM с 2021 по 2024 год. В 2026 году появится шестой подряд бокс для наград, изготовленный в Асньере, с переработанной в красный цвет канвой Monogram, а также бело-красным мотивом «V», отсылающим и к Vuitton, и к победе (Victory), в дизайне, вдохновлённом флагом Монако.