Экс-советник Red Bull раскритиковал Хорненра

После Гран При Абу-Даби, ставшего финальной гонкой Формулы 1 в 2025 году, концерн Red Bull подтвердил уход из коллектива 82-летнего Хельмута Марко после 20 лет работы на посту спортивного консультанта и куратора молодёжной программы. После ухода из Red Bull Racing советник обрушился с критикой на бывшего главу команды Кристиана Хорнера.

© autosport.com.ru