Экс-советник Red Bull раскритиковал Хорненра

Хельмут Марко: Если бы Хорнера уволили раньше, Ферстаппен стал бы чемпионом в 2025-м
После Гран При Абу-Даби, ставшего финальной гонкой Формулы 1 в 2025 году, концерн Red Bull подтвердил уход из коллектива 82-летнего Хельмута Марко после 20 лет работы на посту спортивного консультанта и куратора молодёжной программы. После ухода из Red Bull Racing советник обрушился с критикой на бывшего главу команды Кристиана Хорнера.
«Его уход в СМИ подавался как победа австрийской стороны в борьбе за власть, но ничего личного в этом не было; Вместе с Диди [Дитрихом Матешицем] я основал Red Bull Racing в 2005 году. Мы назначили Хорнера руководителем команды, а я был там в качестве супервайзера. По сути, власть всегда находилась в Австрии, так мы решили изначально. Я помню вечеринку в 2022 году перед Гран При Австрии. Диди был там, но не в лучшем состоянии здоровья. Тогда ко мне подошел Кристиан и сказал: «Он не доживёт до конца года». С этого момента он начал сближаться с Чалермом Ювидьей. Когда Диди умер позже в том же году, он сделал всё возможное, чтобы занять его место при поддержке Ювидьи. Я же сделал всё, что мог, от имени Австрии, чтобы предотвратить это. Нам нужно было что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего, поэтому мы не допустили его усиления, а потом и вовсе уволили Хорнера. Кстати, если бы мы сделали это раньше, мы бы быстрее добились успеха на трассе в этом году, и Макс стал бы чемпионом мира. Я в этом абсолютно убеждён. Последние годы с Хорнером были неприятными, он играл в грязные игры. Помните времена Серхио Переса, когда утверждалось, что я сказал, будто мексиканцы менее сосредоточены, чем голландцы или немцы? Это было выдумано, возможно, им самим. Точно так же, как и в 2024 году, когда я сообщил, что разработка нашего двигателя отстаёт от графика и в результате мы потеряем Ford в качестве нашего партнёра. Я никогда этого не говорил, но Хорнер хотел использовать это, чтобы отстранить меня от работы. Но поскольку Макс затем занял мою сторону в Джидде, этого не произошло. Всё чаще нам удавалось доказать, что Хорнер лгал обо всём на свете. Когда Чалерм это тоже осознал, он передумал его поддерживать», — заявил Хельмут Марко De Limburger.
