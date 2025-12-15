Эксперт предупредил Red Bull насчет Ферстаппена

Гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронель поделился мнением об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл». В австрийской команде специалист занимал пост советника. Эксперт обратил внимание, что на протяжении всей карьеры Макса Ферстаппена в Формуле-1 Марко был ключевой фигурой в его окружении, и эта связь имела особое значение.

