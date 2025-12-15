Вольф оценил дебютный сезон Антонелли в "Ф-1"

«Он выстоял»: Вольф — о дебютном сезоне Антонелли в Формуле 1
Руководитель заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф в целом остался доволен сезоном-2025 в исполнении итальянского юниора Андреа Кими Антонелли, который дебютировал в чемпионате мира.
«Как я уже говорил ранее, до начала сезона мы видели моменты блестящей игры, демонстрирующие его талант. И были моменты, когда мы рвали на себе волосы, и именно в эти дни он научился больше всего. У нас были взлёты и падения, и, конечно, мы многому научились, но нужно помнить о таких днях, как воскресенье в Абу-Даби, когда Кими исполнилось 19 лет. Это был первый раз, когда его бросили в гущу гонок Формулы 1, и я думаю, он выстоял, и, безусловно, на него возлагаются большие надежды в будущем», — заявил Тото Вольф RacingNews365.