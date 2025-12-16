Гран-при Португалии вернется в "Ф-1"

В Формулу 1 официально возвращается Гран При Португалии. Автодром Autodromo Internacional do Algarve, более известный как Портимао, в последний раз принимал этапы Формулы 1 в 2020 и 2021 годах и был ключевым местом проведения гонок во время пандемии COVID-19.

Расположенная в Алгарве, самом южном регионе Португалии, трасса протяжённостью 4,6 км предлагает гонщикам техническое испытание с резкими перепадами высот, кульминацией которого является спуск к последнему правому повороту, ведущему обратно к прямой пит-лейну.

Португалия имеет богатую историю в Формуле 1: первый Гран-при Португалии состоялся в Порту в 1958 году, а также гоночные уикенды проходили в Монсанто и Эшториле на протяжении 75 лет существования этого вида спорта. В Португалии поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета такие величайшие гонщики Формулы 1, как Стирлинг Мосс, Ален Прост, Айртон Сенна и Найджел Мэнселл. Сенна, как известно, одержал свою первую победу в Гран При Формулы1 в Эшториле в 1985 году.

Совсем недавно именно на трассе в Портимао Льюис Хэмилтон превзошел рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед за всю историю, одержав свою 92-ю победу в 2021 году. Хэмилтон остается единственным гонщиком из нынешнего состава, который побеждал на этой трассе, одержав победу и в 2020 году.

Формула 1 объявила, что вернётся в Португалию в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством Португалии, Turismo de Portugal, и промоутером Parkalgar, Parques Tecnologicos e Desportivos, SA.