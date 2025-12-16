Вильнев предрек серьезные последствия неудачи Хэмилтона в Ferrari

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о том, какое влияние на карьеру и наследие Льюиса Хэмилтона окажет возможная неудача в составе «Феррари».

© Sports.ru

По словам Вильнева, если Хэмилтон не добьется каких-то успехов в «Феррари», это лишь усилит впечатление того, что выигранные с «Мерседесом» титулы достались британцу слишком легко.