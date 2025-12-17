Хэмилтон сделал сладкий подарок сотрудникам Ferrari

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон по итогам своего дебютного сезона в заводской команде Ferrari ни разу не сумел попасть на подиум, а три последних этапа британский пилот и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации.

© autosport.com.ru

Несмотря на разочаровывающий результат, гонщик посетил базу команды после окончания сезона, а затем всем сотрудникам Скудерии преподнёс сладкий подарок на Рождество и Новый год. Сразу несколько работников итальянского коллектива в своих социальных сетях сообщили, что британец поблагодарил всех коллег памятным презентом.

Судя по опубликованным снимкам, Хэмилтон адресовал работникам Ferrari набор чая и печенья, приложив к ним открытку с короткой благодарностью, а также снимок своей гоночной машины с трассы с автографом самого Льюиса. Напомним, по итогам 2025 года британец пережил худший сезон в своей карьере. Впервые он не поднялся на подиум ни разу за год и завершил чемпионат с отставанием в 86 очков от монегаска Шарля Леклера.

Переход из Mercedes-AMG, который рассматривался как громкий вызов на закате карьеры, пока не принёс желаемых результатов и вызвал волну критики в адрес титулованного гонщика.