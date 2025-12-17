Россиянин стал пилотом Porsche

Российский гонщик Тимур Богуславский, который в 2025 году выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды The Bend Team WRT на BMW M4 GT3 Evo под номером №31, в новом сезоне останется в серии, но сменит команду.

В 2026 году пилот будет одним из гонщиков команды Manthey DK Engineering — двукратных чемпионов LMGT3 Endurance Trophy и победителей в своём классе гонки «24 часа Ле Мана» в 2024 и 2025 годах. Богуславский пересядет за руль Porsche 911 GT3 R и будет выступать в экипаже с Джеймсом Коттингемом и дебютантом FIA WEC, действующим чемпионом DTM Айханджаном Гювеном.

«Сотрудничество с Manthey – это важный шаг в моей гоночной карьере, поскольку я всегда хотел поработать с командой-победителем в WEC. Я убедился в исключительной эффективности и профессионализме Manthey во время тестов в Хоккенхайме в 2024 году и сразу понял, что однажды я стану частью команды и мой менеджер помог мне достичь этой цели.

В преддверии сезона WEC 2026 года, моего третьего сезона в чемпионате, я чувствую себя готовым и более решительным, чем когда-либо. Со своими товарищами по команде, мы будем бороться вместе для того, чтобы показать себя с лучшей стороны и подтвердить впечатляющие достижения Manthey и Porsche за последние годы», — отметил Тимур Богуславский.

Второй экипаж Manthey DK Engineering составят действующие чемпионы LMGT3 и победители «24 часов Ле-Мана» Рихард Лиц и Риккардо Пера, которые разделят автомобиль с Яссером Шахином.