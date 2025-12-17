Шумахер назвал виновного в развале Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт на немецком Sky Sport F1 Ральф Шумахер считает, что проблемы Red Bull связаны с тем, что командой долгое время руководил Кристиан Хорнер.

«Вы должны согласиться с Хельмутом Марко — команда превратилась в катастрофу, она развалилась. Она потеряла невероятное количество персонала и сотрудников. Всё из-за Кристиана Хорнера. Он демонстрировал такое поведение, которое внутри команды характеризовалось как: «Он единственный, кто имеет значение». Это стоило хороших людей, и главная проблема заключалась в том, что никто больше не хотел приходить в Red Bull», — заявил Ральф Шумахер Sky Germany.

Напомним, после Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку. Его преемником стал руководитель Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис.