Марко ответил, вернется ли в "Формулу-1"

Бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил, что его карьера в Формуле 1 завершена и опроверг слухи о причинах ухода из Red Bull.

Через несколько дней после завершения сезона-2025 стало известно, что 82-летний австриец уходит с поста куратора гоночной программы «Красных быков», который он занимал 20 лет. По официальной версии, Марко сам решил уйти на пенсию, а по неофициальной, его уволили за самовольные решения, как приглашение бывшего юниора McLaren в молодёжную программу Red Bull.

«Я буду иногда ездить на гонки, но не собираюсь переходить в другую команду. Ситуация с Данном? Это глупые слухи, которые в основном распространяет британская пресса», – заявил Марко в интервью газете Kleine Zeitung.

Как утверждают инсайдеры, новым главой молодёжной программы Red Bull станет Гийом Рокелен, много лет работавший с Себастьяном Феттеля в качестве гоночного инженера.