Ферстаппен выбрал номер на сезон-2026

В следующем году гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен впервые с сезона-2021 будет выступать без чемпионской единички на машине. Но и к своему номеру 33 нидерландец возвращаться не собирается.

В беседе с Viaplay Макс подтвердил, что на 2026 год выбрал номер 3, под которым раньше гонялся Даниэль Риккардо, его бывший напарник по команде.