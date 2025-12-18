Ферстаппен выбрал номер на сезон-2026

Макс Ферстаппен выбрал гоночный номер на сезон-2026
В следующем году гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен впервые с сезона-2021 будет выступать без чемпионской единички на машине. Но и к своему номеру 33 нидерландец возвращаться не собирается.
В беседе с Viaplay Макс подтвердил, что на 2026 год выбрал номер 3, под которым раньше гонялся Даниэль Риккардо, его бывший напарник по команде.
«Я не буду выступать под номером 33. Мне нравится эта цифра, но одна тройка мне кажется ещё лучше. Этот номер и возьму в следующем году», – рассказал Ферстаппен.