Норрис назвал переломный момент в сезоне-2025

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис назвал один из важнейших моментов в триумфальном сезоне.

«Круг, который я проехал в квалификации в Монако, стал едва ли не единственным случаем за последние 10 лет, когда я прослезился. Потому что я доказал самому себе, что был неправ. У меня был череда плохих результатов, я просто не мог показать скорость в квалификации, а это моя сильная сторона ещё с картинга. Я приехал на один из труднейших треков с точки зрения квалификации и впервые отключил «дельту». Я не видел, еду ли я лучше или хуже. В прошлом эта трасса не была лучшей для меня. Но круг в конце квалификации стал одним из лучших в карьере», – сказал Норрис в подкасте The Chequered Flag.