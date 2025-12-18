Гендиректор McLaren предложил неожиданное решение проблемы с износом планки

Генеральный директор McLaren Зак Браун предложил неожиданное решение проблемы износа планки скольжения после двойной дисквалификации Ландо Норриса и Оскара Пиастри в Лас-Вегасе.

© autosport.com.ru

Двойная дисквалификация McLaren за два этапа до конца чемпионата стала одним из самых обсуждаемых эпизодов сезона Формулы 1. Обе машины были исключены из протокола из-за чрезмерного износа планки днища.

Отвечая на вопрос о решении проблемы износа планки в интервью talkSPORT, Браун заявил, что Формуле 1 не хватает стратегической глубины, и возвращение дозаправок могло бы её обеспечить:

«Я думаю, что если бы мы вернулись к дозаправкам, это было бы круто. Это сделало бы пит-стопы важнее и добавило бы ещё одно измерение, а также большую стратегическую составляющую. Если говорить о дозаправках, вес имеет колоссальное значение. Ты стартуешь тяжёлым и едешь длинный отрезок? Или выходишь налегке, чтобы лучше стартовать? Так что это добавило бы множество стратегических измерений, и, на мой взгляд, это было бы по-настоящему захватывающе».

Напомним, что дозаправки были запрещены в Формуле 1 с 2010 года из соображений безопасности. Несмотря на технический прогресс, в эпоху дозаправок происходило множество опасных инцидентов.