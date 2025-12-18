Экс-гонщик Вильнев раскритиковал болельщиков

«Норрис не виноват, что Пиастри проигрывает». Вильнёв раскритиковал болельщиков
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв резко высказался по поводу освистывания Ландо Норриса болельщиками в конце сезона-2025, назвав происходящее лишённым логики.
Вильнёв в интервью High Performance Podcast не стал подбирать выражения, комментируя ситуацию:
«Это просто позор. Когда на некоторых гонках раздавались свист и улюлюканье, это было ужасно. Никогда не стоит освистывать гонщика, который не нарушает правила, ведёт себя уважительно на трассе и к тому же очень быстр. Что не так с людьми? Это позор. Вот если бы Пиастри был на секунду быстрее его и Ландо каким-то образом выигрывал, потому что происходило много всего и его машина каждый раз ломалась, тогда можно было бы подумать: «Ладно, это действительно странно. Это несправедливо». Но это было не так. И во второй половине сезона Норрис был быстрее, как и в прошлом году. Это у него взорвался двигатель, а не у Пиастри. Нужно смотреть на картину в целом, на весь сезон, и если вдруг окажется, что ваш фаворит начинает проигрывать, нужно просто стиснуть зубы и смириться с этим. Это не значит, что к другому пилоту относятся лучше или что он чего-то не заслуживает только потому, что тот, за кого вы болеете, сейчас проигрывает. Это действительно неправильно».
