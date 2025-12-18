Экс-гонщик Вильнев раскритиковал болельщиков

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв резко высказался по поводу освистывания Ландо Норриса болельщиками в конце сезона-2025, назвав происходящее лишённым логики.

© autosport.com.ru

Вильнёв в интервью High Performance Podcast не стал подбирать выражения, комментируя ситуацию: