Комментатор Попов не увидел реальной борьбы в McLaren в 2025 году

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Ландо Норрис был негласным первым номером McLaren на протяжении всего сезона-2025. По его словам, реальных дуэлей между британцем и его напарником Оскаром Пиастри не было, несмотря на то, что оба претендовали на титул до финального этапа в Абу-Даби.

© autosport.com.ru