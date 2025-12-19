Комментатор Попов не увидел реальной борьбы в McLaren в 2025 году

«Норрис был первым номером». Алексей Попов не увидел реальной борьбы в McLaren в 2025 году
Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Ландо Норрис был негласным первым номером McLaren на протяжении всего сезона-2025. По его словам, реальных дуэлей между британцем и его напарником Оскаром Пиастри не было, несмотря на то, что оба претендовали на титул до финального этапа в Абу-Даби.
«Им разве разрешали бороться? Я это не сильно заметил. Причём это не всегда было против Оскара, как в Венгрии-2023, когда Ландо попросили пропустить его. Им никогда толком не разрешали бороться. Когда они реально начинали бороться и чуть не доходило до столкновения, им тут же говорили по радио: «Оп, оп, давай-ка, ты знаешь…» Никакой борьбы я лично не видел. Станет ли Норрис теперь первым номером по умолчанию? Мне кажется, что он таковым и был, просто в McLaren об этом не говорили. Открыто они не скажут об этом и сейчас. Зак Браун уже сказал: «Нет, нет, Оскар – потенциальный чемпион. Победа Ландо ничего не меняет, как было, так и будет», – поделился мнением Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».
