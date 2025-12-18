«Надеюсь, что нет. Пожалуйста, нет». Ферстаппен — о карьере дочери в автоспорте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на вопрос, хочет ли он, чтобы его дочь Лили пошла по его стопам. Ответ гонщика был эмоциональным и однозначным.

«Надеюсь, что нет. Пожалуйста, нет. Нет, нет, нет. Надеюсь, что нет», — приводит слова Ферстаппена издание Sportskeeda.

Четырёхкратный чемпион мира, чья собственная карьера в картинге началась в четыре года под руководством отца — экс-пилота Ф-1 Йоса Ферстаппена, — очевидно, на собственном опыте понимает все трудности и жертвы, которых требует путь в профессиональный спорт.

Ранее, в июле 2025 года, Ферстаппен уже говорил в интервью The Athletic о том, как тяжело ему даётся разлука с семьёй из-за плотного гоночного графика. Он признавался, что чувствует, как «уже многое пропускает» в жизни дочери, и с нетерпением ждёт момента, когда сможет проводить с близкими больше времени.

Лили Ферстаппен — общая дочь нидерландского гонщика и его девушки, бразильской модели и дочери трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике, Келли Пике. У Келли также есть старшая дочь Пенелопа от прежних отношений с пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом.