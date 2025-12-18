MotoGP показал рекордные цифры зрительского интереса на фоне возвращения Маркеса

Промоутер MotoGP Dorna Sports опубликовал данные по аудитории сезона-2025, который назван историческим из-за рекордного роста зрительского интереса. Главной сюжетной линией чемпионата стало возвращение испанца Марка Маркеса, который после тяжёлых травм вернулся в борьбу за титул.

«Этот год стал историческим и наглядно показал результат нашей работы по привлечению новой аудитории и укреплению связи с фанатами. Сегодняшние цифры демонстрируют силу и динамику нашего спорта, а также способность MotoGP увлекать зрителей по всему миру», — приводит слова руководителя Dorna Sports Кармело Эспелеты Motorsport.

Согласно отчёту, глобальное сообщество болельщиков MotoGP достигло 632 млн человек, что на 12% больше, чем в 2024 году. При этом посещаемость этапов установила рекорд — 3,6 млн зрителей, а наибольший интерес вызвал Гран-при Франции в Ле-Мане, собравший 312 тысяч фанатов за уикенд.

Телевизионная аудитория в среднем выросла на 9% за сезон. Особенно популярными стали спринтерские гонки: их просмотры увеличились на 26%. При этом вопрос о телетрансляциях в Италии с 2026 года остаётся открытым, контракт со Sky Italia истекает 31 декабря.

В цифровой сфере MotoGP преодолел отметку в 60 млн подписчиков в социальных сетях, а официальный YouTube-канал набрал более 1 млрд минут просмотра. Более половины аудитории чемпионата — люди младше 35 лет.