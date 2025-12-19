Бывший пилот NASCAR погиб в авиакатастрофе вместе с семьей

Бывший гонщик американской серии NASCAR Грег Биффл, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе.

Гибель Биффла, которому 23 декабря должно было исполниться 56 лет, подтвердила пресс‑служба гоночной серии, выразив глубочайшие соболезнования.

По данным ESPN, на борту частного самолета, который потерпел крушение в штате Северная Каролина, находились Биффл, его супруга Кристина, 14‑летняя дочь Эмма, 5‑летний сын Райдер, а также еще три человека. Сообщается, что воздушное судно вскоре после вылета в сложных погодных условиях пыталось вернуться в аэропорт, но упало на землю и загорелось. Точные причины крушения выясняют эксперты.

Биффл был включен NASCAR в число 75 величайших пилотов, был известен в том числе своей волонтерской и гуманитарной деятельностью, он добровольно помогал в ликвидации последствий урагана «Хелен» осенью прошлого года.

За карьеру в основной серии NASCAR с 2003 по 2016 год Биффл выиграл 17 гонок, в сезоне‑2005 он занял лучшее для себя второе место в чемпионате. Также он становился победителем младших классов главного кузовного чемпионата США.