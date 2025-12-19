Российский комментатор оценил уровень Фернандо Алонсо

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов назвал главную проблему Фернандо Алонсо, из-за которой испанец не смог выиграть больше двух чемпионских титулов.

© autosport.com.ru

В 2026 году рекордсмен по числу стартов в Ф1 проведёт свой 23-й сезон в Больших Призах. Однако, несмотря на столь долгую карьеру, в его активе относительно небольшие 32 победы, 22 поула и два титула.

«Алонсо не попадал, к сожалению, в те команды, где надо было быть. Попадал в те, где не надо было быть, а дальше было тяжело выправить. И так раз за разом. Фанхио, условно, раз в год менял команду, и каждый раз приходил в лучшую машину. Алонсо сколько ни менял, только становилось хуже. Поэтому я удивился, когда Aston Martin в 2023 году поехал, но это тоже не продлилось долго», — сказал Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».

При этом Российский голос Ф1 отметил, что по уровню Алонсо, например, намного выше четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля: