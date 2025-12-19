Руководитель McLaren выбрал величайшего гонщика в истории «Формулы-1»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о величайших гонщиках в истории Формулы-1, отдельно выделив Айртона Сенну. По словам Брауна, бразильский пилот является безусловным номером один, а за следующие позиции в его рейтинге борются Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Также Браун рассказал о своём восхищении универсальными гонщиками и объяснил, почему считает Фернандо Алонсо уникальной фигурой в мировом автоспорте.

«Сенна — без вариантов, тут даже думать не о чем. После него, вероятно, Шумахер. В этот список обязательно нужно включить Льюиса. И, конечно, Макса. Но мой второй любимый гонщик — это Марио Андретти. Обожаю Марио. Мне вообще нравятся гонщики, которые способны успешно выступать в разных сериях. Найджел Мэнселл, Эмерсон Фиттипальди и Марио Андретти — все они становились чемпионами и в IndyCar, и в Формуле-1. Именно поэтому я такой поклонник Фернандо Алонсо. Когда Алонсо сказал: «Давайте поедем «Инди-500», не думаю, что в пелотоне Формулы-1 нашёлся бы хоть кто-то ещё, кто сказал бы: «А почему бы и нет, давайте попробуем». А затем, как мне кажется, после того как он согласился на участие и проехал первые пару кругов, у него возникла одна мысль: «О боже мой». Это невероятно жёсткая гонка — скорость около 230 миль в час. Просто безумие», — сказал Браун на канале BAT в YouTube.