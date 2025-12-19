Ferrari огласила дату презентации болида 2026 года

«Феррари» анонсировала дату презентации болида 2026 года
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» анонсировала дату презентации нового автомобиля. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, болид будет представлен 23 января.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января – «Ауди» (только ливрея);
23 января – «Феррари»;
23 января — «Альпин», «Хаас»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Феррари» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 398 очков. Гонщиками команды являются Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.