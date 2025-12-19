Опубликован топ-50 лучших гонщиков 2025-го

Ферстаппен возглавил топ-50 пилотов 2025-го от Autosport, Палоу — 3-й, Норрис — вне топ-5
Издание Autosport представило свою версию 50 лучших гонщиков 2025 года. Первое место в списке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На второй позиции в списке портала расположился Джордж Расселл («Мерседес»). Топ-3 замкнул Алекс Палоу из IndyCar. Чемпион Формулы-1 минувшего сезона Ландо Норрис на шестом месте.
Также отметим, что в списке присутствует ветеран Льюис Хэмилтон («Феррари»), занявший шестое место в общем зачёте пилотов прошлого сезона. Он занял 47-е место.
Топ-10 лучших гонщиков 2025 года по версии Autosport и пилоты Ф-1 из топ-50:
1. Макс Ферстаппен (Формула-1).
2. Джордж Расселл (Формула-1).
3. Алекс Палоу (IndyCar).
4. Себастьен Ожье (WRC).
5. Шарль Леклер (Формула-1).
6. Ландо Норрис (Формула-1).
7. Оскар Пиастри (Формула-1).
8. Роберт Кубица (WEC).
9. Оливер Роуленд (Формула-E.
10. Денни Хэмлин (NASCAR).
11. Нико Хюлькенберг (Формула-1).
12. Пьер Гасли (Формула-1).
13. Исак Хаджар (Формула-1).
...18. Андреа Кими Антонелли (Формулы-1).
...38. Карлос Сайнс (Формула-1).
...39. Алекс Албон (Формула-1).
...47. Льюис Хэмилтон (Формула-1).
48. Оливер Берман (Формула-1).
