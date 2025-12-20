У Льюиса Хэмилтона в 2026 году может смениться гоночный инженер
Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр сказал, что команда рассматривает все варианты, в ответ на вопрос, останется ли Риккардо Адами гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в 2026 году.
Среди болельщиков сложилось мнение, что у семикратного чемпиона Формулы 1 напряжённые отношения с Адами. В 2025 году в эфир несколько раз попадало командное радио с недопониманием между ними.
«Мы рассматриваем все варианты. Мы должны проработать каждый момент, и, честно говоря, это ещё и вопрос настроя, вопрос понимания друг друга. В данном случае я говорю об одной стороне гаража, потому что мы с Шарлем хорошо знаем друг друга. Но в случае Хэмилтона важнее понять, что именно ему нужно, чего он хочет, и чтобы он — как и я — понимал, чего он хочет добиться», — сказал Вассёр.