У Льюиса Хэмилтона в 2026 году может смениться гоночный инженер

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр сказал, что команда рассматривает все варианты, в ответ на вопрос, останется ли Риккардо Адами гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в 2026 году.

Среди болельщиков сложилось мнение, что у семикратного чемпиона Формулы 1 напряжённые отношения с Адами. В 2025 году в эфир несколько раз попадало командное радио с недопониманием между ними.