Глава Red Bull знает, где Ферстаппен завершит свою карьеру в "Формуле-1"

Исполнительный директор Red Bull Оливер Минцлафф выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен будет выступать в составе австрийского коллектива до завершения своей спортивной карьеры в чемпионате мира.

«Я чувствую огромную взаимную симпатию и преданность. Для меня нет сомнений в том, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в Red Bull. Важно отметить, что я не боюсь никаких пунктов в его контракте, касающихся исполнения обязательств. Для спортсмена важнее всего видеть, что каждый член команды выкладывается на полную. И я думаю, Макс был впечатлён тем, как изменились результаты и атмосфера в команде в этом году», — заявил Оливер Минцлафф De Telegraaf.

Напомним, действующий контракт голландца с Red Bull рассчитан до конца 2028 года, однако сам гонщик неоднократно заявлял, что не исключает своего ухода из Формулы 1 досрочно.