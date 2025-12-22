Экс-инженер Леклера занял пост в новой команде Cadillac

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Параллельно с этим в 2025 году Cadillac Racing расширила своё участие в классе Grand Touring Prototype до трёх машин в сезоне американского чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar Championship из девяти гонок и в чемпионате мира FIA World Endurance Championship выставляла два «гиперкара» в сезона из восьми гонок.

© Cadillac

Такое увеличение нагрузки привело к необходимости расширения штата сотрудников. Одним из специалистов американской команды стал выходец из Формулы 1 испанец Хавьер Маркос Падрос, который имеет опыт работы в HRT, Williams и Ferrari. С итальянским коллективом специалист сотрудничал с 2018 года, а с 2019 года был бессменным гоночным инженером монегаска Шарля Леклера до мая 2024 года.

С 2025 года испанец будет техническим директором Cadillac Racing, сосредоточившись в этой роли на всех аспектах проектирования, производительности и разработки гоночных «гиперкаров». Как сообщает PlanetF1, в 2026 году испанец будет вновь работать в Формуле 1 в роли главного гоночного инженера нового американского коллектива в чемпионате мира.