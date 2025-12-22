Хэмилтон высказался о поражении от Леклера

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон по итогам своего дебютного сезона в заводской команде Ferrari ни разу не сумел попасть на подиум, а три последних этапа британский пилот и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации. Несмотря на разочаровывающий результат, гонщик заявил, что его не беспокоит проигрыш монегаску Шарлю Леклеру во внутрикомандном противостоянии.

