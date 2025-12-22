Хэмилтон высказался о поражении от Леклера

«Меня это не беспокоит»: Хэмилтон — о поражении от Леклера
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон по итогам своего дебютного сезона в заводской команде Ferrari ни разу не сумел попасть на подиум, а три последних этапа британский пилот и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации. Несмотря на разочаровывающий результат, гонщик заявил, что его не беспокоит проигрыш монегаску Шарлю Леклеру во внутрикомандном противостоянии.
«Меня это не беспокоит, нет. В этот период я сосредоточился только на своей команде и своей работе. Очевидно, Шарль проделал отличную работу. Он работает с Ferrari уже семь лет. У него есть команда, с которой он сотрудничает много лет. Так что это хорошо отлаженный механизм. С моей стороны новая для меня группа людей. Для меня это новая обстановка, к работе в которой я всё ещё привыкаю. А потом, в середине года, у меня появился ещё один новый член команды. Мы все работаем изо всех сил, но добиться таких же результатов, как у человека, который пользуется этим уже несколько лет, — это просто так не делается. На это нужно время», — заявил Льюис Хэмилтон PlanetF1.