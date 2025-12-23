Презентация Cadillac станет самой дорогой в истории "Ф-1"

Презентация Cadillac станет самой дорогой в истории Формулы 1
Команда Cadillac подтвердила, что представит свою ливрею перед дебютным сезоном в Формуле 1 во время Супербоула в феврале 2026 года. Это решение делает презентацию одной из самых дорогих в истории чемпионата.
В то время как другие команды уже анонсируют традиционные презентации, Cadillac пошла другим путём, объявив о показе ливреи 8 февраля в рамках одного из самых просматриваемых спортивных событий в мире. По оценкам, 30-секундный рекламный слот на Супербоуле 2025 года стоил около 8 миллионов долларов, и подобный масштаб расходов вызвал вопросы.
Однако руководитель команды Грэм Лоудон встал на защиту выбранной стратегии:
«Одним из аргументов в поддержку нашего прихода в Формулу 1 было то, что мы хотим искренне делать вещи, которые привлекают в Ф1 новых болельщиков. Это как раз такой пример. Это действительно хорошо для Формулы 1 и отлично для команды. Это соединяет культуру, большой спорт, Формулу 1 и американское наследие. Это также определяет подход команды к делу. Если это привлечёт новых болельщиков команде и Формуле 1 – тем лучше. Мы уже вовлечены, но есть много людей, которые, я надеюсь, увидят это и скажут: «Выглядит очень круто».
Главное сейчас