Презентация Cadillac станет самой дорогой в истории "Ф-1"

Команда Cadillac подтвердила, что представит свою ливрею перед дебютным сезоном в Формуле 1 во время Супербоула в феврале 2026 года. Это решение делает презентацию одной из самых дорогих в истории чемпионата.

© Cadillac

В то время как другие команды уже анонсируют традиционные презентации, Cadillac пошла другим путём, объявив о показе ливреи 8 февраля в рамках одного из самых просматриваемых спортивных событий в мире. По оценкам, 30-секундный рекламный слот на Супербоуле 2025 года стоил около 8 миллионов долларов, и подобный масштаб расходов вызвал вопросы.

Однако руководитель команды Грэм Лоудон встал на защиту выбранной стратегии: