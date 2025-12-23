Ферстаппен объяснил, почему был против понижения экс-напарника

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен объяснил, почему был не согласен с решением команды понизить своего бывшего напарника Лиама Лоусона всего через два этапа после начала сезона-2025.

© autosport.com.ru

В конце 2024 года Red Bull Racing уволила Серхио Переса после череды низких результатов по ходу сезона. Его место занял Лоусон, но после двух гонок его поменяли местами с Юки Цунодой из Racing Bulls. В конце 2025 года стало известно, что у Ферстаппена снова будет новый напарник: им станет Исак Хаджар.

«Лиам провёл всего две гонки. Конечно, в то время я был с этим не согласен. Потому что в конечном счёте кто-то упускает свой шанс... Да, тогда он лишился этого шанса в старшей команде. Но я должен сказать, что Лиам хорошо проявил себя в Racing Bulls. Но для принятия решения прошло слишком мало времени. Потом они выбрали Юки, и он показал, насколько это сложно», — сказал Ферстаппен.

Цунода набрал всего 30 очков за 22 этапа и занял 17-е место в чемпионате.