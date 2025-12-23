Выяснилось, почему в Red Bull не прекратили работать над машиной 2025 года

Лоран Мекис объяснил, почему в Red Bull не прекратили работать над машиной 2025 года
Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис назвал причины, по которым команда продолжила разработку RB21, в то время как многие соперники сосредоточили своё внимание на новом регламенте 2026 года.
«Нам стало совершенно очевидно, что мы не хотим просто перевернуть страницу и надеяться на лучшее. Хотя машина 2025 года не была на должном уровне, чтобы бороться за титул, мы думали, что сможем сделать это в 2026 году. Поэтому мы не хотели идти по этому пути. Мы хотели докопаться до сути текущего проекта. Нам нужно было понять, почему он не сработал, ведь по сути в следующем году мы будем использовать те же инструменты, тот же процесс, те же методы. И да, мы могли потерять какое-то время, но мы не хотели выдавать желаемое за действительное. Было ли это сложно? Нет. Мы были в этом абсолютно уверены с самого начала лета», — объяснил Мекис.