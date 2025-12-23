Red Bull Racing назначила нового директора

Хельмут Марко окончательно покинул Red Bull Racing – как следует из данных британского реестра Companies House, австриец был выведен из числа директоров команды, завершив свою формальную управленческую роль в структуре Red Bull.

Одновременно с этим команда назначила второго директора в дополнение к Лорану Мекису. Новым членом руководства стал Алистер Дэвид Рью, зарегистрированный в Companies House в прошлую пятницу. Рью занимает должность финансового директора Red Bull GmbH – материнской компании гоночного коллектива.

Впрочем, по информации источников, данное назначение носит во многом формальный характер. Фактическое управление командой сосредоточено в руках Лорана Мекиса, который после недавних изменений в структуре власти стал ключевой фигурой в Red Bull Racing. Тем не менее в компании традиционно избегают ситуации, при которой у команды есть только один уполномоченный директор.

Именно по этой причине после ухода Кристиана Хорнера в качестве директора был назначен Штефан Зальцер. Однако он покинул должность ровно за неделю до того, как Хельмут Марко был исключён из реестра директоров. Ожидалось, что Зальцер может временно вернуться, чтобы закрыть управленческий вакуум, но в Red Bull предпочли сделать ставку на финансового директора всей компании.