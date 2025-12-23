Исполнительный директор Red Bull назвал причину ухода Хорнера и Марко

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф прокомментировал спорное заявление бывшего советника «быков» по автоспорту Хельмута Марко о том, что нидерландцу Максу Ферстаппену удалось бы стать пятикратным чемпионом Ф-1, если бы Кристиан Хорнер покинул команду раньше. Кроме того, Минцлафф намекнул, в связи с чем в этом сезоне был обновлён руководящий состав коллектива.

«За эти слова о Кристиане отвечает Хельмут. Я не могу сказать ничего плохого о Кристиане. Просто потому, что он очень много значил для «Ред Булл». Но всегда наступает момент, когда дела идут не очень хорошо, и тогда компании приходится принимать решение. Мы посчитали, что настало время перемен. Я не согласен с заявлениями Хельмута. Да, логично, что в организации происходят изменения. Возможно, доктор Марко тоже изменился за эти годы. Я думаю, вполне нормально, что не всё так же, как пять лет назад. Кристиан и Хельмут прекрасно работают вместе уже много лет, с самого начала, с 2005 года, так что речь идёт о более чем 20 годах сотрудничества. Приведите мне несколько примеров других крупных спортивных организаций, где руководящий состав оставался неизменным так долго. Поэтому тот факт, что их обоих больше нет, можно рассматривать крайне негативно. Но я бы сказал, что уникально то, что они так долго здесь вместе и достигли так многого. Иногда просто необходимы перемены, чтобы все встряхнуть», — приводит слова Минцлаффа портал F1i.