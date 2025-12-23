Феттель назвал ключевой компонент успеха Ферстаппена

Четырёхкратный чемпион Ф-1 немец Себастьян Феттель высказался насчёт того, за счёт чего пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен добивается успеха в гонках в Ф-1.

«Ключевой ингредиент успеха Макса — это его хладнокровие. В ситуациях, когда это важно, он сохраняет спокойствие, почти никогда не ошибается, показывает результат, когда это необходимо, чувствует давление — мы все его чувствуем. Я думаю, невозможно [не чувствовать] его, но Макс способен найти в своей голове место, где он может отбросить это в сторону и сосредоточиться на том, что действительно важно. Посмотрите на Макса в его движениях, когда он был молод и сейчас. С годами его поведение стало гораздо более зрелым. Он по-прежнему стремится занять невозможные позиции и делает это возможным, что является большим плюсом его мастерства, но он не использует все возможности, потому что знает, что сейчас это неважно. Если ему нужно ускориться, обогнать соперника. И Ферстаппен, вероятно, один из лучших, кто быстро прорывается сквозь пелотон», — приводит слова Феттеля портал Autosport.