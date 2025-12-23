Антонелли оценил опыт работы в Mercedes

19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился мнением о работе в паре с 27-летним пилотом немецкого коллектива британца Джорджем Расселлом.

«Были моменты, когда я понимал, что слишком усердствую или недостаточно усердно проявляю себя, благодаря сравнению себя с Джорджем. Я искренне верю, что Расселл является одним из сильнейших гонщиков на стартовой решётке, и он доказывал это много раз. Джордж провёл отличный сезон, и это очень помогло мне понять, где можно изменить ситуацию, например, в использовании шин, и это помогло мне продвинуться дальше. Мне действительно понравилось работать бок о бок с ним. В целом в команде хорошая динамика, здоровая конкуренция», — приводит слова Антонелли портал Autosport.