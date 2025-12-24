Руководитель Ferrari высказался о скандальных интервью Хэмилтона

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр считает, что Льюис Хэмилтон настроен гораздо более оптимистично в отношении своей команды, несмотря на несколько крайне негативных интервью во время сезона.

© autosport.com.ru

Семикратный чемпион провёл один из худших сезонов в карьере: он впервые не смог подняться на подиум и занял шестое место в чемпионате, отстав от своего напарника Шарля Леклера на 86 очков. Из-за этого британец несколько раз демонстрировал своё разочарование в пост-гоночных интервью.