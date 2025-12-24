Руководитель Ferrari высказался о скандальных интервью Хэмилтона

«Ему было тяжело». Вассёр о скандальных интервью Хэмилтона
Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр считает, что Льюис Хэмилтон настроен гораздо более оптимистично в отношении своей команды, несмотря на несколько крайне негативных интервью во время сезона.
Семикратный чемпион провёл один из худших сезонов в карьере: он впервые не смог подняться на подиум и занял шестое место в чемпионате, отстав от своего напарника Шарля Леклера на 86 очков. Из-за этого британец несколько раз демонстрировал своё разочарование в пост-гоночных интервью.
«Когда ты выбываешь в первом сегменте квалификации, то оказываешься очень расстроен из-за себя и своей команды. Я не уверен, что вы, журналисты, предпочитаете, чтобы кто-то приходил на телевидение и говорил: "Нет, всё в порядке, бла-бла-бла" и всю эту обычную чушь. Я с большим уважением отношусь к такой позиции гонщиков, когда они показывают низкий результат. Гораздо лучше, когда кто-то не говорит в телестудии, а возвращается на разбор полётов, общается с инженерами, пытается найти решения. Именно так поступал Льюис, даже когда у него были трудные моменты в конце сезона, и это заряжает команду позитивной энергией. Честно говоря, у меня с вами точно такая же ситуация: когда вы набрасываетесь на меня, а я спускаюсь в боксы после тяжёлой гонки и у вас куча вопросов, иногда мне не хочется тратить слишком много времени на ответы. Льюису было тяжело», — сказал Вассёр.
