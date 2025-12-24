Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ответил, как титул изменит пилота «Макларена» Ландо Норриса, а также вспомнил о Нико Росберге, который стал сильнейшим в 2016-м.

«Все люди разные. Просто посмотрите на Нико Росберга. Он стал чемпионом. Он ненавидел пилотировать. И он ушел. Бывают разные ситуации. Некоторых пилотов – скажем, Макса [Ферстаппена] – титул отправляет в стратосферу. Он делает их лучше, более голодными. Такие люди – настоящие, страстные гонщики. Кто знает, как это скажется на Ландо. По его реакции видно, что для Ландо это была невероятная цель. Для меня изменение состояло в том, что я больше не побеждал! Было неприятно. На самом деле я стал бороться даже жестче. Прибавилось уверенности в своем подходе и пилотаже. Посмотрим, сколько страсти к гонкам у Ландо. Был ли он нацелен просто на чемпионство или же стремится стать гонщиком до мозга костей, как Макс», – заявил эксперт.