Издание Autosport представило десятку сильнейших пилотов «Ф-1»

Издание Autosport представило десятку сильнейших пилотов «Формулы-1» 2025 года.

Первую строчку занял вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», также в тройку попали гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл и лидер «Феррари» Шарль Леклер.

Новый чемпион Ландо Норрис из «Макларена» стал лишь четвертым, опередив напарника Оскара Пиастри. Лучшим гонщиком из средней группы признан Нико Хюлькенберг («Заубер»), который расположился на шестой позиции.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» 2025 года (Autosport)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

10. Карлос Сайнс («Уильямс»)