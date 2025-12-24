Ферстаппена назвали кукловодом

Жак Вильнев: «Ферстаппен – кукловод. Макс может перейти куда угодно в 2027-м»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о том, каких изменений в составах команд ждать перед сезоном-2027, и отметил роль Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Что ж, у Макса однолетняя сделка, и он будет ждать, что случится дальше. Он – тот самый, он кукловод. Он может перейти куда угодно. Отказаться от него – глупое решение для любого коллектива. Все его болиды были созданы Эдрианом Ньюи – в каком-то смысле. Что касается следующего года, ничего не понятно. Вот что мне кажется захватывающим, если речь о новом регламенте. Мы не знаем, чего ожидать. Мы, можно сказать, ожидали, что «Макларен» покажет скорость в этом году. Это не стало сюрпризом, хотя болид оказался быстрее, чем предполагали. Но по поводу следующего сезона вообще ничего не ясно. Любая команда может «выстрелить». Это потрясающе», – заявил канадец.
