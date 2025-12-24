Гюнтер Штайнер: «2026-й наверняка станет для Хэмилтона последним, если все продолжится так же. Определяющий сезон»

Штайнер считает реалистичным скоро завершение карьеры Хэмилтона.

Штайнер высказался о скором завершении карьеры Хэмилтона
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер допустил уход пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона из «Формулы-1» после сезона-2026.

«Если в следующем году у «Феррари» будет хороший болид, все может получиться. Но нельзя забывать, что у него очень сильный напарник в лице Шарля Леклера. Леклер несколько раз попадал на подиум, но так и не выиграл гонку. Хотя с такой машиной подиум – уже достижение. Если команда станет гораздо конкурентоспособнее, то и у Льюиса будет больше мотивации. Если же все продолжится так же, то следующий сезон наверняка станет для него последним в «Формуле-1». Он точно не станет терпеть это дальше. Ситуация для него очень тяжелая – это было видно по всем интервью. Так что для него сезон станет по-настоящему определяющим», – предположил итальянец.
