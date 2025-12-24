Штайнер высказался о скором завершении карьеры Хэмилтона

Гюнтер Штайнер: «2026-й наверняка станет для Хэмилтона последним, если все продолжится так же. Определяющий сезон»
Штайнер считает реалистичным скоро завершение карьеры Хэмилтона.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер допустил уход пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона из «Формулы-1» после сезона-2026.
«Если в следующем году у «Феррари» будет хороший болид, все может получиться. Но нельзя забывать, что у него очень сильный напарник в лице Шарля Леклера. Леклер несколько раз попадал на подиум, но так и не выиграл гонку. Хотя с такой машиной подиум – уже достижение. Если команда станет гораздо конкурентоспособнее, то и у Льюиса будет больше мотивации. Если же все продолжится так же, то следующий сезон наверняка станет для него последним в «Формуле-1». Он точно не станет терпеть это дальше. Ситуация для него очень тяжелая – это было видно по всем интервью. Так что для него сезон станет по-настоящему определяющим», – предположил итальянец.
