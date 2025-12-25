Хэмилтон рассказал о своем рождественском меню

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон по итогам своего дебютного сезона в заводской команде Ferrari ни разу не сумел попасть на подиум, а три последних этапа британский пилот и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации. Но невыдающиеся результаты не помешают гонщику отдохнуть в рождественские каникулы и на время забыть о диете.

© autosport.com.ru

«Моя мачеха готовит самые лучшие хрустящие картофельные дольки с подливкой — это, по сути, воскресное жаркое, только в основном с овощами. Потом у нас есть хороший десерт, например, настоящий чизкейк или морковный пирог. А потом много конфет, много сладостей. Я обожаю есть всё это в Рождество», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPblog.

Напомним, что предстоящее межсезонье будет одним из самых коротких в Формуле 1, поскольку в 2026 году в силу вступит новый технический регламент на шасси и силовые агрегаты, поэтому тесты болидов начнутся раньше обычного.