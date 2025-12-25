Французский пилот объяснил, почему Alpine не нуждается в Хорнере

Французский пилот Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за «Альпин», высказался о текущей структуре руководства команды на фоне сообщений о возможном интересе бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера к возвращению в чемпионат через французский коллектив.

«С Флавио я чувствую связь, потому что у него менталитет победителя. Его не волнует ничего, кроме побед. Он постоянно сосредоточен на том, чтобы выжать из нас как команды и из каждого отдельного человека максимум. Он не согласен ни на что меньшее, чем совершенство, и это полностью совпадает с моим подходом. Мы в конкурентном виде спорта и должны стремиться к идеалу на всех уровнях — только так можно прийти туда, куда мы хотим. Флавио выигрывал в Формуле-1 и добивался успеха и в других сферах, и, на мой взгляд, это результат его мышления и подхода. Я вижу, что он действительно вкладывает душу в команду и в процесс. Мне также очень нравится Стив. Он совершенно другой по характеру, но, считаю, они отлично дополняют друг друга. Это серьёзное усиление с точки зрения лидерства и опыта, человек очень фактичный и объективный: если мы в чём-то хороши — значит, хороши, но если где-то слабы, не нужно это скрывать. У нас в команде много сильных личностей, и я чувствую, что у нас есть все ингредиенты для успеха. Теперь осталось только реализовать это», — приводит слова Гасли издание F1 Oversteer.