Инженеры McLaren назвали причину неудачи Пиастри

Журналист Стюарт Кодлинг рассказал, что инженеры «Макларена» считают, что ключевым фактором, повлиявшим на потерю Оскаром Пиастри шансов на чемпионский титул в сезоне 2025 года, стал его стиль пилотирования.

«Это началось после Монцы. И именно поэтому сторонники теории заговора любят верить в это [что «Макларен» благоприятствовал Норрису], потому что, очевидно, в Монце были командные распоряжения, когда «Макларен» попросил гонщиков поменяться местами, потому что они случайно позволили Пиастри обогнать Норриса. И поэтому они почувствовали, что должны вмешаться, чтобы восстановить порядок. А сразу после этого Пиастри дважды врезался в ограждение в Баку. Именно это и дало толчок сторонникам теории заговора. Но если поговорить с инженерами, то дело скорее в стиле вождения Пиастри. И хотя он во многом очень похож на Проста, он невозмутим и очень быстр. Он работает в течение всего уикенда, чтобы привести машину в максимально идеальное состояние. И он не любит, когда машина скользит. А на трассе с низким сцеплением машина скользит. И нужно заставить её немного скользить, потому что нынешнее поколение машин Формулы-1 тяжелое и подруливает. Чтобы помочь им проходить повороты, особенно более медленные на трассе с низким сцеплением, будь то из-за асфальта или из-за влаги, нужно заставить заднюю часть немного скользить, чтобы она поворачивала. Это просто не укладывается в голове Пиастри. Ему очень трудно добиться тех небольших микроскольжений, которые просто заставляют машину поворачивать в нужную траекторию, прежде чем она начнёт полностью переруливать. И это тот элемент его мастерства, над которым ему действительно нужно работать. И это подтверждают все инженеры», — приводит слова Кодлинга издание F1 Oversteer.