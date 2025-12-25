Хэмилтон раскрыл, что сказал Норрису накануне решающей гонки в Абу-Даби

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что накануне Гран-при Абу-Даби дал совет пилоту «Макларена» Ландо Норрису. Хэмилтон также заявил, что «невероятно горд» успехом соотечественника.

«Я сказал ему, перед тем как начались заезды, просто продолжай быть собой. То, что ты делал, работает, так что не меняйся накануне гонки и проходи поворот за поворотом. Очень, очень рад за него. Он проделал такую большую работу в этом сезоне. Здорово видеть, как ещё один британец выигрывает чемпионат. Это потрясающе для спорта, что всё решилось на последней гонке. О чём ещё можно мечтать? Победа в твоём первом чемпионате мира — это нечто по-настоящему особенное… Я знаю, какие чувства испытываешь, когда приезжаешь на эту гонку и борешься за свой первый титул. Это нервирует. Я просто невероятно горд им», — приводит слова Льюиса издание Planet F1.

Норрис финишировал третьим в Абу-Даби, что позволило ему на два очка опередить Макса Ферстаппена и на 13 — партнёра по «Макларену» Оскара Пиастри. Это сделало Норриса первым чемпионом мира от «Макларена» с 2008 года, когда титул завоевал сам Хэмилтон.

