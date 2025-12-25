Трасса в Ле-Мане лишилась известного символа

Гоночная трасса «Сартэ», которая принимает культовый марафон «24 часа Ле-Мана», лишилась своего символа. 2025 год стал последним, когда на трассе находился знаменитый «Мост Dunlop», ставший одним из самых узнаваемых элементов автодрома.

© autosport.com.ru

В рамках серии масштабных преобразований, объявленных Автомобильным клубом Западной Франции (ACO) и компанией Goodyear, на месте прежнего моста Dunlop будет построен новый зрительский мост с логотипом Goodyear. Это изменение последовало за продажей в январе 2025 года бренда Dunlop в Европе, Северной Америке и Океании компанией Goodyear компании Sumitomo Rubber Industries, что фактически объединило бренд Dunlop в единую глобальную структуру.

В честь наследия моста Dunlop, который в той или иной форме присутствовал на каждой гонке «24 часа Ле-Мана» с момента первого проведения марафона в 1923 году, ACO и Goodyear объявили о передаче «коллекции наследия» памятных вещей, связанных с мостом Dunlop, в Музей 24 часов Ле-Мана, сохраняя его историческое значение для будущих поколений.