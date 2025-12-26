Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о возможном появлении доминирующих коллективов при новом техническом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026.

— Учитывая, что ключ к успеху в 2026-м — силовая установка, не рискуем ли мы вернуться в эпоху заводского доминирования, как у «Мерседеса» и «Ред Булл», где клиентские команды обречены на роль статистов на годы вперёд?

— Я вам напоминаю, что «Уильямс», который был совершенно слабым, но при этом [Фелипе] Масса с [Валттери] Боттасом умудрялись на подиумы приезжать только потому, что остальные были ещё хуже. Не случайно сейчас «Альпин» переходит на [двигатели] «Мерседеса». И Тото уже начал говорить: «Много четыре [клиентские команды], надо троим всего давать моторы».

Я предполагаю, что он бы «Макларен» с удовольствием исключил, а с другой стороны, для акционеров, для [Ола] Келлениуса всё равно мотор «Мерседеса» — чемпион мира и обладатель Кубка конструкторов… Заводское доминирование — я не уверен, потому что опять же — «Хонду» с «Астон Мартин» считать заводской командой? Потому что у них других клиентов не будет. «Хонда» она вроде не будет называться «Хондой», но при этом, если здесь она хотя бы на двух командах стояла, включая Фаэнцу [«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»], то там это будет один единственный собственник…

Поэтому априори о роли статистов не думаю ещё вот почему. Они тоже в ФИА сделали выводы из той истории, поэтому у них будет возможность раз в шесть гонок что-то подтягивать — или кому-то бонусы развития дадут, или дополнительные часы на динамостенде и так далее. Но этим надо ещё воспользоваться… Это возможность подтянуться, а дальше будет от инженеров зависеть, смогут или нет, — сказал Алексей во время трансляции в своей группе «ВКонтакте».