Ферстаппен поддерживал связь с Хорнером после его увольнения

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал, что поддерживал связь с бывшим руководителем команды Кристианом Хорнером после его увольнения в 2025 году. Хорнер покинул коллектив в июле, а с сентября Ферстаппен отыграл 104 очка у Оскара Пиастри и боролся с ним и Ландо Норрисом за титул на последнем этапе.

