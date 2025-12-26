Ферстаппен поддерживал связь с Хорнером после его увольнения

Макс Ферстаппен: Я был на связи с Хорнером даже после его увольнения
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал, что поддерживал связь с бывшим руководителем команды Кристианом Хорнером после его увольнения в 2025 году. Хорнер покинул коллектив в июле, а с сентября Ферстаппен отыграл 104 очка у Оскара Пиастри и боролся с ним и Ландо Норрисом за титул на последнем этапе.
«В команде не всё шло гладко с точки зрения результатов, были некоторые разногласия, а когда дела какое-то время идут плохо, именно акционеры хотят перемен. Это сложно, потому что мы с Кристианом сблизились и многого добились вместе, особенно в 2021 году, когда произошло столько всего, что этого никогда не забыть. Кристиан в конечном счёте прошёл через многое ради меня. Я продолжал с ним общаться каждую неделю, во время каждой гонки в пятницу, субботу и воскресенье. Например, он присылает мне сообщения, но мы также поддерживаем связь во время праздников. Он чаще говорит: "Я желаю тебе удачи и верю в тебя. Я твой самый большой фанат", но также вспоминает и о том, через что мы прошли. В таких ситуациях вы говорите не только о гонках. Мы поддерживаем связь каждый гоночный уик-энд, даже после его увольнения. Я хочу быть осторожным в своих высказываниях, я не хочу принижать заслуги Кристиана, потому что он, очевидно, многого добился в команде, а другим ещё предстоит это сделать», — сказал Ферстаппен.
