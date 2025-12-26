Вильнев: Ферстаппен может побить рекорд Шумахера

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз восхитился бойцовскими качествами Макса Ферстаппена и допустил, что нидерландец превзойдёт рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по числу титулов.

