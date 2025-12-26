Вильнев: Ферстаппен может побить рекорд Шумахера

Жак Вильнёв заявил, что Ферстаппен может побить рекорд Шумахера и Хэмилтона
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз восхитился бойцовскими качествами Макса Ферстаппена и допустил, что нидерландец превзойдёт рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по числу титулов.
«В этом году Ферстаппен продемонстрировал, почему он является лучшим гонщиком в современной Ф1 и вполне достоин встать в один ряд с Сенной, Простом, Мэнселлом. Макс никогда не сдаётся. Он настоящий боец и всегда бьётся до конца. Таким и должен быть чемпион мира. Способен ли Ферстаппен завоевать семь или восемь титулов? Скажем так, талант и хватка для этого у него есть. Если у него появляется шанс, то им пользуется. Так что да», – приводит слова Вильнёва издание RacingNews365.